في يوم المرأة العالمي مسيرة تمكين النساء بالسعودية تتواصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يحتفي العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي في الوقت الذي تعيش فيه المرأة السعودية مرحلة ذهبية من الإنجازات، بعد حضورها الوطني والمحلي وصعودها البارز في العديد من المجالات حتى تقلدت العديد من المناصب التي كانت حتى وقت قريب حكرًا على الرجال.

يوم المرأة العالمي فرصة لدعم النساء

ويحتفي العالم في شهر مارس من كل عام بالمرأة، تقديرًا وتعزيزًا لدورها وإنجازاتها في شتى جوانب الحياة، ففي يوم الثامن من هذا الشهر يحتفل العالم كل عام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث تحرص الحكومات والهيئات على تكريمها وتنظيم النشاطات المختلفة، للتذكير بدورها الكبير في المجتمعات، فهو يوم الاحتفال والدعوة لحقوق المرأة والمساواة في جميع أنحاء العالم.

إنجازات المرأة السعودية

ونجحت المرأة السعودية في تحقيق العديد من المكاسب والنجاحات، وقدَّمت إنجازات وإبداعات غير مسبوقة على الإطلاق.

وتشارك المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في رسم ملامح الخريطة الوطنية للمملكة لتحقيق رؤية المملكة “2030”، بعدما عبرت كل الصعاب والتحديات لتحقق أحلامها والمشاركة في بناء مستقبل وطنها.

قصة اليوم العالمي للمرأة

وتعود قصة الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العالمي لعام 1908، عندما خرجت حوالي 15000 امرأة في مدينة نيويورك، للمطالبة بحقوق التصويت، والحصول على ساعات عمل أقل، وبعد مرور عام على هذا الحدث تم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الولايات المتحدة وكان يوم 28 فبراير.

وبعد مرور عامين قدمت امرأة تدعى كلارا زيتكين زعيمة مكتب المرأة للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا في عام 1910، اقتراح يوم المرأة العالمي، على أن يحتفل كل بلد بالمرأة في يوم واحد من كل عام للاستمرار في تحقيق مطالبهن واهتمام السلطات والحكومات بهن.

ولاقى هذا الاقتراح موافقة كبيرة، وتم تشكيل شعبة النهوض بالمرأة، وفي عام 1911، تم الاحتفال للمرة الأولى في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا في 19 مارس، وأخيرًا تم تحديد يوم المرأة العالمي في عام 1913 يوم 8 مارس، واستمر الاحتفال به حتى اليوم، وقررت الأمم المتحدة الاعتراف بهذا اليوم عام 1975، منذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخًا عالميًا خاصًّا بالنساء في جميع بلدان العالم.

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