التجمع الصحي الأول بالرياض يقدم لقاح كورونا في المنازل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يواصل التجمع الصحي الأول في الرياض تقديم لقاح كورونا في المنازل للمسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية وذلك بمتابعة سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

مبادرة لقاح كورونا في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا.

التوسع في مراكز لقاحات كورونا

من جهة أخرى أكدت وزارة الصحة أنها تتوسع حالياً في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا ، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة ، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.



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