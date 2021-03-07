شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» يستهدف تمكين 140 ألف أسرة سعودية من التملك خلال 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن صندوق التنمية العقارية استهدافه تمكين 140 ألف أسرة سعودية جديدة، من تملك مسكنهم الأول خلال العام الحالي 2021، وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم من مستفيدي برنامج «سكني».

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن ضمن مستهدفات العام الحالي 2021 سيدعم برنامج القرض العقاري المدعُوم أكثر من 140 ألف أسرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملّك السكني للأسر السعودية من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70% وفق مستهدفات «برنامج الإسكان» -أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف ابن ماضي أن برنامج «القرض المدعُوم» مكّن منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعاً أن يسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها كافة القطاعات بالمملكة، ومنها قطاعا الإسكان والتمويل العقاري، إلا أن «الصندوق العقاري» تمكن من تحقيق مستهدفاته للعام 2020، مؤكداً استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج «سكني» والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات «القرض العقاري المدعُوم»، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق: www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق «المستشار العقاري»، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.