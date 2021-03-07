شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تأجيل موعد لقاح «كورونا» عند ارتفاع الحرارة «38.5 أو أعلى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الصحة، حالتين يتم فيهما تأجيل موعد التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بعد تأكيده، سواء في ما يخص تأجيل الجرعة الأولى أم الجرعة الثانية.

وفي توضيح من وزارة الصحة عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر»، فإنه يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما أن المرأة إذا تلقت الجرعة الأولى من اللقاح وحصل الحمل قبل الجرعة الثانية فإنه يتم تأجيل الجرعة الثانية.

وقالت «الصحة»: «بشكل عام الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي فايزر وأسترازينيكا، من لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، وباقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة».

وتابعت: من الفئات الممنوعة من التطعيم باللقاح «الأطفال»، و«الحوامل»، منوهة أنه وبناء على التوصيات العلمية الحالية، فإنه لا مانع من أخذ اللقاح قبل الحمل.