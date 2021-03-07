فوائد الفلفل الأحمر مذهلة أهمها الوقاية من السرطان

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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت: إن الفلفل الأحمر يتمتع بسبع فوائد مذهلة، من بينها الوقاية من السرطان.

فوائد الفلفل الأحمر:

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن للفلفل الأحمر 7 فوائد، وهي: يقي من السرطان- سلامة شبكية العين والإبصار- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي- يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين بي ومركب بيتاكاروتين- الوقاية من فقر الدم.

ولفتت البيئة إلى أن الفلفل الأحمر يقي كذلك من فقر الدم، ويحتوي على عناصر الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يقي من أمراض القلب. Source almowaten





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