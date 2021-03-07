شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفاجأة عن لحم الغزلان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور عيد اليحيى، الباحث في التاريخ الإنساني والآثاري والجغرافي، أن طعم لحم الغزلان ليس لذيذًا، وفي أفريقيا يعتبرون الغزلان حيوانات " ضالة".

وقال اليحيى: " صيد الريم والآدمي والغزلان بجميع أنواعها، حتى البقر الوضيحي تراه ليس فيه طعمًا، ولكن الحيوانات الداجنة هي التي تؤكل وطعمها لذيذة ".

وتابع: " في أفريقيا يعتبرون الغزلان أنها لا تؤكل، ويقولون عليها ضالة، تجد الرجل يرعى غنمه والبقر والماعز ".

وكشف عن حوار دار بينه وبين أحد الرعاة في أفريقيا، قائلا: " قلت له ليش ما تأكل هذا الغزال؟!، فقال لي: يا خي هذا الغزال يأكل أي شئ، ويشرب أي ماء، أنا ما أشتهيه إحنا انصدمنا لما سمعنا ذا الكلام؟ ".