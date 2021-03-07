بالصور.. إغاثي الملك سلمان يوزع معدات ومستلزمات طبية في 4 مستشفيات بمأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة التغذوية الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة، في أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويستهدف المشروع مستشفى كرى العام، و مستشفى الشهيد محمد هايل، و مستشفى 26 سبتمبر بالجوية، ومستشفى حريب.

وأكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان عبدالعزيز الشدادي أهمية دعم مراكز المعالجة التغذوية الداخلية بالمستشفيات المستهدفة التي تقوم باستقبال حالات سوء التغذية، منوهًا إلى ما تشهده المحافظة من تزايد مستمر للحالات السيئة للأطفال دون سن الخامسة من العمر نتيجة للظروف الصعبة للنازحين بمخيمات النزوح، معربًا عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا البرنامج.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني.

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