السعودية اليوم / الفيضانات في الجزائر تودي بحياة 6 أشخاص



الجزائر 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

قضى 6 أشخاص في الفيضانات التي شهدتها أمس في مدينة الشلف غرب الجزائر.

وصرح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري أن من بين الضحايا طفلين اثنين، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت متواصلة.

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