شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة تحجب الرؤية الأفقية بالشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت المنطقة الشرقية أمس (السبت) لليوم الثاني على التوالي رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات، خصوصاً في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.