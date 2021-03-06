شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الـ«12».. فتح كورنيش جدة أمام مرتاديه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت أمانة محافظة جدة على وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية في كورنيش جدة والذي سيشهد عقب منتصف الليل السماح للزوار بالجلوس والاستمتاع بكافة مرافقه.

وأكدت أمانة جدة فتح الكورنيش أمام مرتاديه، وذلك في ظل قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في قرارات إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية. ونبهت الأمانة إلى الإجراءات الاحترازية من التباعد ولبس الكمامة.

وكان يوم 24 من جمادى الآخرة قد شهد قرار إغلاق الكورنيش لساعات قبل أن يتم فتح الواجهات البحرية مجددًا ولكن بشكل جزئي.

وتضمن القرار آنذاك 3 شروط لارتياد الكورنيش هي: السماح بدخول المركبات للمرور فقط دون توقف، ومنع الجلوس والافتراش والانتظار، والسماح بممارسة رياضات المشي والدراجات وفق الإجراءات الاحترازية.