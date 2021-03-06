السعودية اليوم / وزارة النقل تنهي عددًا من أعمالها خلال شهر فبراير



الرياض 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

نفذت وزارة النقل خلال شهر فبراير الماضي، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عدد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية والقيام بأعمالها.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (3) تقاطعات، وتنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (1,63) كيلو متر، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (416) لوحة، بالإضافة إلى العيون الأرضية في أكتاف الطرق بعدد (6985) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال تزيد عن (10) كيلو مترات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول يزيد عن (32) كيلومترًا.

كما مسحت الوزارة وهذبت أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (10,036) كيلومترات ، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6976) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (1,093) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بعدد (856,909) أمتار مكعبة ، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد أنهت الوزارة مسح وتقييم (80) جسرًا، كما قامت بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت (850) كيلومترًا /مسار، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول (650) كيلو مترًا /مسار، بالإضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (4600) نقطة، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية بأطول بلغت (950) كيلو مترًا، وتأتي هذه الأعمال تعزيزًا لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها.

وأنهت وزارة النقل أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (5477) كيلومترًا، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي (4348) مترًا مكعبًا.

من جانب آخر قامت الوزارة بكشط وإعادة سفلتة (226) كيلومترًا ، وذلك بهدف رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق، وعلى صعيد تنفيذ مشاريع الطرق، نفذت وزارة النقل (3) مشاريع تنمويّة بإجمالي أطوال بلغت (48) كيلومترا.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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19:16ت م

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