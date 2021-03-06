شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبان ماليزيان يتحدثان عن تجربتهما في الدراسة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

تحدث طالبان ماليزيان عن تجربتهما في الدراسة بالمملكة، مشيدين بالبيئة التعليمية والخدمات المقدمة لهما في الجامعات داخل المملكة.

قال الطالب أمير حارس انه يدرس في كلية التربية بجامعة الملك سعود منذ 3 أعوام، و سعيد بالدراسة بالمملكة، مشيرا إلى أن الكلية تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مما سهل عليهم الدراسة

وأضاف الطالب أنه سبب الدراسة في المملكة هو تعلم العلوم الشرعية و اللغة العربية بطلاقة ، لافتا إلى أن الجامعات توفر لهم المكافآت الشهرية، والسكن لطلاب المنح.

وأوضح الطالب أحمد فكري أنه يدرس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود منذ 5 سنوات، مؤكدا ان المملكة تساعد طلاب المنح بالمكافآت وتوفر لهم المسكن وجميع سبل الراحة، وتطالبهم بالتركيز في دروسهم فقط.