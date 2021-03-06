شكرا لمتابعة خبر عن «الحياة الفطرية»‏: يمنع عمل مصيدة جماعية لصيد طيور النورس (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، مع شكوى أحد المواطنين من رصد شخص يقوم بعمل مصيدة لطيور النور بكميات كبيرة؛ حيث أجبره المواطن على إطلاق سراحهم.

وقال المركز: "نفيدكم بأنه يمنع الصيد بهذه الطريقة كما نكرر الشكر والتقدير لحرصكم على المحافظة على الحياة الفطرية وهذا هو جوهر الشراكة المجتمعية التي نسعى في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تعزيزها لتحقيق رؤيتنا الطموحة.. "معًا.. نحو بيئة مزدهرة ومستدامة".