إمارة الجوف تعلن السرعات الجديدة على طريق «سكاكا- القريات»

أصدرت إمارة منطقة الجوف، بيانًا حول إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على طريق (سكاكا- القريات) والتي سيتمّ تطبيقها قريبًا.

وذكرت إمارة الجوف في بيانها –عبر تويتر- أنَّه بناءً على موافقة اللجنة العليا للسلامة المرورية التي يرأسها أمير منطقة الجوف، فقد تمَّ إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على الطريق الدولي (سكاكا- القريات) أثناء المرور في بعض المراكز والقرى، وذلك حفاظًا على سلامة قاطنيها ومرتادي الطريق.

وسيتمّ الإعلان عن تطبيقها في وقت لاحق، لتكون على النحو التالي:

- مرورًا بقرية الناصفة تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و ۷۰ کم /س للشاحنات.

- مرورًا بمركز العيساوية تكون السرعة ۸۰ کم/س للسيارات، و50 كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمحافظة طبرجل أمام مبنى البلدية الجديد والحديقة تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و 70 كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمركز النبك أبو قصر تكون السرعة ۸۰ كم/س للسيارات و50كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمركز أبو عجرم تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و ۷۰ کم /س للشاحنات.

- مرورًا بمركز ميقوع تكون السرعة ۸۰ كم/س للسيارات و 50كم/س للشاحنات.

- الطريق الواقع ما بين مركز العيساوية ومحافظة طبرجل تكون السرعة 110 كم/س للسيارات و ۸۰ کم /س للشاحنات.

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