المملكة السعودية تغلق 10 مساجد جديدة بعد إصابة 10 مصلين بكورونا

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، امس الجمعة، 10 مساجد، مؤقتا في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.



وأعلنت الوزارة في بيان أن "مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 26 يوما بلغت 218 مسجدا، فُتح منها 196 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله".

وأوضحت الوزارة أن "المساجد المغلقة شملت 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في مناطق القصيم والحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير".

وأشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد، منها 3 في منطقة الرياض ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمناطق، الحدود الشمالية والباحة والجوف وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.