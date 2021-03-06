مشهور سناب نادر النادر يرد على اعتذار طليقته: من باعنا برخيص بتراب ينباع

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أعلن مشهور “سناب شات”، نادر النادر، عن رفضه اعتذار طليقته مشهورة “سناب شات”، سعاد الجابر، والعودة لها.

وقال النادر، خلال تعليقه على اعتذار طليقته “سعاد الجابر” له، :” للأسف، الاعتذار جا متأخر كثيرًا، والله يستر عليك، من باعنا برخيص بتراب ينباع، ومن عافنا كل الجوارح تعافه”.

وكانت مشهورة “سناب شات”، سعاد الجابر، نشرت مقطع فيديو، تعتذر فيه لطليقها نجم مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:” اعتراف بسيط وخفيف لأول مرة أقولها “طلبت من أبو راشد الانفصال وأعترف بخطئي”.

وتابعت:”أتمنى من أبو راشد يقبل منى هذا الاعتذار ونرجع مثل الأول وأحسن بالحلوة وبالمرة، وبأيام قادمة جميلة”.

Source slaati

