شاهد.. كيف تصرف مواطن مع غزلان تتجول بالقرب من طريق سريع.. وتركي آل الشيخ: “شيء يثلج الصدر”

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نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو يظهر عدداً من الغزلان تتجول في منطقة برية في المملكة، ومحاولة أحد المواطنين حمايتها بإبعادها عن الطريق السريع.
وبدا في الفيديو أحد المواطنين داخل سيارته وهو يعبر عن سعادته بوجود الغزلان في المنطقة وتجولها حرة في البرية، حيث صاح بأعلى صوته مخاطباً قائدي المركبات العابرة بقولة: “لا أحد يعارضهن.. لا أحد يقول لهن شيء”.
وأبدى المواطن خوفه على الغزلان من المركبات المسرعة على الطريق، ولم يقف عند هذا الحد بل أدار سيارته نحوها بهدف إبعادها عن الطريق.
وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو بقوله: “ما شاء الله شيء يثلج الصدر.. أرجوكم أرجوكم أرجوكم حافظوا عليها.. وأشكر كل القائمين على الموضوع وعلى رأسهم سمو سيدي ولي العهد.. شيء مفرح فعلاً”.
Source akhbaar24.argaam
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