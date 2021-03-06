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فوجئ مواطن بمحافظة جدة بتسجيل 50 مخالفة مرورية عليه بمبالغ مالية تصل إلى 29 ألف ريال؛ بسبب عدم إلغاء إحدى الشركات التي كان يعمل بها تفويض قيادة المركبة التي كانت بحوزته حينها.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن المواطن ويدعى علي الزهراني التحق بوظيفة بالشركة عام 1434 هـ، قبل أن يترك العمل في العام التالي، ليتفاجأ بعدم إلغاء الشركة تفويض قيادة المركبة دون علمه.
وبيّن المواطن الزهراني، أنه راجع السجل المدني لتجديد هوية زوجته غير السعودية، لكنه اكتشف وجود 50 مخالفة باسمه على نفس مركبة الشركة، موضحاً أن الأمر سبب لها مشاكل كبيرة وصلت لطلب زوجته الطلاق لعدم تمكنه من تجديد هويتها أو نقل كفالتها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر زوجته طلبت الطلاق.. مواطن يتفاجأ بتسجيل 50 مخالفة عليه بسبب عدم إلغاء عقد شركته السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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