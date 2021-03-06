“الشؤون الإسلامية”: إغلاق 10 مساجد مؤقتا بعد رصد عدة إصابات بـ”كورونا” بين المصلين

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس (الجمعة)، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع المساجد والجوامع التي تم إغلاقها خلال 26 يوماً، بلغ 218 مسجداً تم فتح 196 منها بعد الانتهاء من تعقيمها، وتجهيزها لاستقبال المصلين، وذلك في إطار الحرص على سلامة الجميع.

Source akhbaar24.argaam

