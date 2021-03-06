صور.. رئيس النصر السابق سعود آل سويلم يحتفل بزواجه بكريمة الأمير منصور بن سعود

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احتفل رئيس النصر السابق سعود آل سويلم، أمس الخميس، بزواجه بكريمة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز.
وكان الاحتفال بحسب “الرياضية” مقتصرا على عدد محدود من أفراد العائلتين، التزامًا بالإجراءات الصحية والتزاما ببروتوكولات فيروس كورونا.
وتقدم حضور الحفل الذي أقيم في الرياض الأمير مشعل بن سعود والأمير منصور بن سعود.
Source akhbaar24.argaam
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