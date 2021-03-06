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الأحوال المدنية: لا يمكن تغيير صورة البطاقة قبل استلامها

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الرياض - محمد عبدالله - الغرامة تطبق عند فقدانها للمرة الثانية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم إمكانية تغيير صورة بطاقة الهوية قبل استلامها.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «لا يمكن، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل يمكن تغيير الصورة إذا كانت غير مناسبة قبل استلام البطاقة؟
من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أن جميع المكاتب بإمكانها تقديم خدمة إصدار بطاقة بدل فاقد، مشيرة إلى أن الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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