حساب المواطن: ضرورة الإفصاح عن دخل التابع من «حافز»

جدد برنامج حساب المواطن التذكير بضرورة الإفصاح عن دخل التابع من (حافز)، موضحًا كيفية الإفصاح عن هذا الدخل في حساب المستفيد الرئيس.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «في حال وجود دخل من (حافز) للتابع، لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مخصص من برنامج حافز)، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل».

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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