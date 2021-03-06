«الصحة» توضح الفترة الزمنية بين لقاح كورونا والتطعيمات الأخرى

أوضحت وزارة الصحة، أنَّه يفضل تلقي لقاح كورونا بمفرده، وبفترة لا تقل عن 14 يومًا قبل أو بعد تلقّي أي تطعيمات أخرى.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المواطنين، أنَّه «بشكل عام ونظرًا لعدم وجود بيانات حول إعطاء اللقاح بالتزامن مع اللقاحات الأخرى، فيكون تلقي لقاح فيروس كورونا بمفرده مع فترة لا تقل عن ١٤يومًا قبل أو بعد اللقاحات الأخرى».

وقال المواطن في استفساره: هل تتعارض جرعة MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) مع لقاحي كورونا، سواء فايزر أو إسترازينيكا؟

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