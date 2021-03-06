السعودية اليوم / هزات ارتدادية تضرب نيوزيلندا



ويلينغتون 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

ضربت سلسلة من الهزات الارتدادية اليوم الجزء الشمالي من نيوزيلندا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن من بين الهزات الارتدادية زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة هذه الهزات الأرضية التي ضربت قبالة بلدة غيسبورن في شرق الأرخبيل.

وألغت نيوزيلندا أوامر الإخلاء التي أصدرتها لسكان مناطقها الساحلية، مطمئنة إلى زوال خطر تعرّض هذه المناطق لأمواج تسونامي كبيرة.

وتعرضت نيوزيلندا أمس لهزات أرضية من بينها واحدة بلغت قوتها 8,1 درجات على مقياس ريختر قرب جزر كيرماديك، ما تسبب في إطلاق تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" في جزر عدة في جنوب المحيط الهادئ.

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