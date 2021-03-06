شكرا لمتابعة خبر عن فيديو متداول لأشخاص ملثمين يقومون بأفعال مشبوهة غريبة في مكان عام بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان يقومون بأفعال غريبة، أسفل الكوبري الميت بجدة.

وأظهر الفيديو ثلاثة أشخاص ملثمين فوق سقف سيارة وهم يقومون بأفعال غريبة، وسط صيحات عدد كبير من المتجمهرين حولهم.

وطالب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وسم تصدر الترند خلال الساعات الماضية، الجهات المعنية بالتحقيق في المقطع والقبض عليهم في أسرع وقت ليكونوا عبرة.