أخبار السعودية اليوم.. استثناءات من عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. وإصابة طفل ومدني نتيجة تناثر شظايا اعتراض الطائرات الحوثية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 5 مارس 2021م، ومنها: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق غدًا السبت، و«الصحة» تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم، وإغلاق 252 محلًّا مخالفًا خلال 5 أيام في تبوك.

«الداخلية»: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية، عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمهما، اعتبارًا من الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م، باستثناء عدد من الإجراءات.

إصابة طفل ومدني نتيجة تناثر شظايا اعتراض طائرات حوثية بخميس مشيط وأحد رفيدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إصابة طفل (10 أعوام) وأحد المواطنين، إثر سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

«الأرصاد» عن طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، السبت، على 5 مناطق بالمملكة.

«الصحة» تُدشن خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم

أعلنت وزارة الصحة عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافةً، مواصلةً لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافةً والحد من انتشار فيروس كورونا.

إغلاق 252 محلًّا مخالفًا خلال 5 أيام في تبوك

شددت أمانة تبوك على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمويل مشاريع الأسر المنتجة

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن تمويل مشاريع الأسر المنتجة هو دعم مالي مسترد يصل إلى 50 ألف ريال مقدم عن طريق وسطاء التمويل المدعومين بمحافظ تمويلية من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

الإطاحة بـ8 مواطنين بالرياض اعتدوا على المارَّة وسلبوا ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، في عدد من الأحياء وسط الرياض.

الزعاق: دخول «الحميمين» بعد أيام.. تقلبات جوية شديدة

أكد الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، اقتراب انتهاء موسم العقارب، ودخول «الحميمين»؛ حيث التقلبات الجوية الشديدة.

ما موقف المرضعات والحوامل من لقاح كورونا؟ وهل تلقي التطعيم يُعتبر معديًا؟

أكدت وزارة الصحة مأمونية لقاح كورونا على المرضعات، ما لم توجد موانع صحية لذلك.

إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1196 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 27 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا».

5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 187 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ68 حالة، ثم مكة المكرمة 55، فمنطقة الحدود الشمالية بـ24 حالة والمدينة المنورة 10 حالات.

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