شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشثري" يوضح حكم تأدية أحد الأشخاص اختبار ماجستير بدلا من آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري أن تأدية أحد الأشخاص اختبار ماجستير بدلًا من آخر يعتبر كذب وتزوير.

جاء ذلك ردا على استفسار مواطنة تضمن أنها حصلت على القبول في دراسة الماجستير، وذلك بعد أن أدى شخص آخر الامتحان بدلًا منها في إحدى المواد التي فشلت في تجاوزها، وأنها الآن تشعر بالندم، فماذا تفعل؟

وأوضح الشيخ الشثري إن هذا الفعل لا يجوز، وهو أمر محرم، لأنه كذب وتزوير، مضيفاً أن على من قامت بهذا التصرف التوبة، وأن تدرس المادة التي أدى آخر الاختبار بدلًا منها، بحيث تضبطها وتفهما وتكون عندها الأهلية فيها.

وأضاف الشثري إذا حصل لها هذا التأهل جاز لها الاستمرار في دراسة برنامج الماجستير.