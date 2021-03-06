فتاة تروي معاناتها مع زوجة والدها.. و«العنف الأسري» يتدخل

أعلن مركز «بلاغات العنف الأسري» تدخله لإنقاذ فتاة يتيمة تتعرض للتعنيف على يد زوجة والدها.

وتلقى المركز بلاغًا يقول: «أنا فتاة يتيمة الأم منذ أن كان عمري سنتين، وعمري الآن 16 عامًا.. أعيش مع زوجة أبي التي دأبت على تعذيبي.. كرهت الحياة.. جدتي لأمي تريد حضانتي إلا أن أبي يرفض».

وتفاعلًا مع البلاغ، قال مركز البلاغات: «أختي العزيزة.. نحن موجودون لمساعدتكم.. من فضلك، تواصلي معنا عبر الرسائل الخاصة».

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