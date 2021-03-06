تدمير 8 طائرات مفخخة خلال 24 ساعة

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان . وأوضح العميد المالكي انه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال 24 ساعة الماضية وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.



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