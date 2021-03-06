وفي نهاية اللقاء قال الزهراني: تشرفت في هذا اليوم الجميل بزيارة إسطبل النشاما للفروسية، وأسعدني وزادني فخرا هذا المكان الذي يؤرخ للفروسية، وفخر للمسلمين أن نعتز بها ونشكر المحامي كاتب الشمري مالك معرض ومتحف إسطبل النشاما للفروسية على هذا المتحف الرائع، الذي يعد واجهة للفروسية، ونفتخر كملاك وفرسان بهذا المكان الذي جمع الفروسية تحت سقف واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزهراني يزور إسطبل النشاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.