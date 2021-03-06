الزهراني يزور إسطبل النشاما

زار مدير الاتحاد السعودي للفروسية علي الزهراني، مساء أمس، إسطبل النشاما، وكان في استقباله أحمد بن علي آل مطيع المدير التنفيذي لمعرض ومتحف إسطبل النشاما للفروسية، واستمع إلى شرح مفصل عن الفروسية داخل الإسطبل، وزار مجلس كبار الشخصيات والمجلس التراثي والمعرض والمتحف والخيمة الشعبية وقاعة السكب، وتجول في بواديك الخيل، واطلع على سير العمل في مجال التعليم والتدريب على الفروسية، وتلقى إهداء من الإسطبل لوحة أسماء خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب ملامح تربية الخيل إيوائها تغذيتها تناسلها، وبرشورات.

وفي نهاية اللقاء قال الزهراني: تشرفت في هذا اليوم الجميل بزيارة إسطبل النشاما للفروسية، وأسعدني وزادني فخرا هذا المكان الذي يؤرخ للفروسية، وفخر للمسلمين أن نعتز بها ونشكر المحامي كاتب الشمري مالك معرض ومتحف إسطبل النشاما للفروسية على هذا المتحف الرائع، الذي يعد واجهة للفروسية، ونفتخر كملاك وفرسان بهذا المكان الذي جمع الفروسية تحت سقف واحد.