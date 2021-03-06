

لندن 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تراجع نسب الإصابات بفيروس

وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تصريح له أمس أن البيانات الحكومية المتعلّقة بحالات كوفيد 19 أظهرت تراجعًا في الإصابات بنسبة 34% في الأيام السبعة الماضية، وانخفاضًا بنسبة 29% في دخول المستشفيات، كما انخفضت الوفيات بنسبة 41% .

// انتهى //

00:51ت م

0005



لندن 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البريطانية تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد.وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تصريح له أمس أن البيانات الحكومية المتعلّقة بحالات كوفيد 19 أظهرت تراجعًا في الإصابات بنسبة 34% في الأيام السبعة الماضية، وانخفاضًا بنسبة 29% في دخول المستشفيات، كما انخفضت الوفيات بنسبة 41% .// انتهى //00:51ت م0005

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تراجع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في عموم المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.