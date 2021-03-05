

الرياض 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

نوّه تقرير أصدرته الأمم المتحدة لعام 2021 عن الفقد والهدر الغذائي بجودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة، الأمر الذي وضع دراستها في مقدمة 17 دولة شاركت بدراسات جيدة على مستوى الجودة، بحسب التقييم الوارد في التقرير الأممي.

وأكدّ التقرير أن المملكة واحدة من ثلاث دول في غرب آسيا، أجادت صياغة بياناتها حول موضوع هدر الغذاء على مستوى الأسر، إذ وصفتها الأمم المتحدة في تقريرها بذات الموثوقية العالية، وذلك لأن المملكة ممثلةً في المؤسسة العامة للحبوب (SAGO) بنت دراساتها على تحليل تكوين النفايات.

وأفاد التقرير أن دراسة المملكة المقدمة في هذا الجانب أخضعت 21730 عينة من الموادالغذائية في مرحلة الاستهلاك، عبر 35 مدينة ومحافظة، مما منحها التميّز والأفضلية من بين باقي الدول المشاركة، حيث اختار التقرير الأممي وصف عينة كبيرة عند قياس وتقييم العينة المختارة محلّ الدراسة، ما أسهم في الوصول إلى نتائج ذات ثقة وجودة عالية.

ولفت تقرير الأمم المتحدة الانتباه إلى تميّز المملكة بوصفها إحدى الدولتين اللتين أجرتا دراسات غير منزلية للهدر الغذائي، من خلال دراسة خط الأساس التي عملت عليها المؤسسة العامة للحبوب (SAGO)، وتضمنت إجراء قياس مباشر وواسع النطاق للفقد والهدر في الغذاء على مجموعة من المواقع الجغرافية ومتاجر البيع بالتجزئة.

رابط التقرير الأممي: https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة: المملكة قدمت دراسات عالية الجودة ومتّسقة مع أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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