السعودية اليوم / السلطات الصومالية تعلن مقتل سبعة حراس أمن في اقتحام سجن مدني



مقديشو 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الصومالية اليوم مقتل 7 حراس أمن خلال اقتحام عناصر يتبعون حركة الشباب الإرهابية للسجن الرئيسي في بوصاصو كبرى مدن إقليم بلاد بنط.

وأفاد قائد شرطة بوصاصو العقيد حسين علي، أن الهجوم أدى إلى هروب 400 سجين أغلبهم أعضاء في حركة الشباب الإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك عملية جارية لإعادة السجناء الهاربين.

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19:44ت م

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