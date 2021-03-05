سياسي / رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقي بالسفيرة الأمريكية لدى لبنان



بيروت 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب اليوم في بيروت، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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19:34ت م

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