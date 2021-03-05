السعودية اليوم / الأردن تسجل 4584 إصابة و 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 358848 حالة شفاء بعد تسجيل 2200 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4862 حالة.

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19:26ت م

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عمّان 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 417934 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 358848 حالة شفاء بعد تسجيل 2200 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4862 حالة.// انتهى //19:26ت م0097

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