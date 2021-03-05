السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 حالة وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 150 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

18:49ت م

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رام الله 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 حالة وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و1270 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 150 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:49ت م0091

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