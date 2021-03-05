

الرياض 21 رجب 1442هـ الموافق 5 مارس 2021م واس

صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

18:45ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على ثمانية أشخاص اعتدوا على المارَّة وسلبوا ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات في عدد من أحياء مدينة الرياض // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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