الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

التجارة: لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة التجارة أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أنه يمكن إصدار سجل تجاري فرعي بالنشاط الآخر.

تجديد السجل التجاري:

ويمكن كذلك أن يقوم أي شخص بتجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني والتسجيل والقيام بهذه الخطوات التالية:

أن يتم الدخول على الموقع الخاص المخصص بالسجل التجاري الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم. ثم يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم ويقوم المستخدم بالضغط على اختيار السجلات التجارية، واضغط بعد ذلك على كلمة الاختيارات التي توجد أمام السجل التجاري.

ثم اضغط على اختيار تجديد السجل التجاري، وقم باختيار مدة السجل التجاري التي تريدها من بين عام حتى خمسة أعوام.

ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.



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