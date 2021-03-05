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«الغامدي» يتوقع موعد تطعيم 70% من قاطني السعودية ضد كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - بالجرعة الأولى من اللقاح..

توقع أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، موعد تطعيم 70 % من المواطنين والمقيمين بالمملكة بلقاح (الجرعة الأولى)، في حال الاستمرار بالمعدل اليومي الحالي للتطعيم وهو (4.1) لكل ألف نسمة من السكان.

وقال الغامدي- عبر تويتر- إن التاريخ المتوقع لتغطية اللقاح 70% من سكان المملكة، مضبوط بمعدل اللقاح اليومي لكل 1000 نسمة من السكان (الجرعة الأولى) كالتالي:

- معدل 4.1 لكل ألف من السكان هو  15 أغسطس 2021م
- معدل 5.1  لكل ألف من السكان هو  14 يوليو 2021م
- معدل 6.1 لكل ألف من السكان هو  22 يونيو 2021م
- معدل 7.1 لكل ألف من السكان هو 7 يونيو 2021م

وأشار أستاذ مساعد علم الوبائيات إلى أن معدل التغطية الحالي بالمملكة هو (4.1) لكل ألف نسمة من السكان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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