«الغامدي» يتوقع موعد تطعيم 70% من قاطني السعودية ضد كورونا

توقع أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، موعد تطعيم 70 % من المواطنين والمقيمين بالمملكة بلقاح كورونا (الجرعة الأولى)، في حال الاستمرار بالمعدل اليومي الحالي للتطعيم وهو (4.1) لكل ألف نسمة من السكان.

وقال الغامدي- عبر تويتر- إن التاريخ المتوقع لتغطية اللقاح 70% من سكان المملكة، مضبوط بمعدل اللقاح اليومي لكل 1000 نسمة من السكان (الجرعة الأولى) كالتالي:

- معدل 4.1 لكل ألف من السكان هو 15 أغسطس 2021م

- معدل 5.1 لكل ألف من السكان هو 14 يوليو 2021م

- معدل 6.1 لكل ألف من السكان هو 22 يونيو 2021م

- معدل 7.1 لكل ألف من السكان هو 7 يونيو 2021م

وأشار أستاذ مساعد علم الوبائيات إلى أن معدل التغطية الحالي بالمملكة هو (4.1) لكل ألف نسمة من السكان.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: تلقِّي لقاح كورونا لا يتعارض مع العلاج بالكورتيزون

بدء تطعيم مرضى «الرعاية المنزلية» ضد كورونا بالمدينة المنورة

