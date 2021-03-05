الشيخ «الشثري» لمواطنة: أداء الامتحان بدلًا من آخر مُحرَّم لأنه تزوير وكذب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم تأدية أحد الأشخاص اختبار ماجستير بدلًا من آخر.

وقال الشيخ الشثري (خلال استضافته في برنامج: يستفتونك، على قناة الرسالة؛ ردا على سؤال من مواطنة)، إن هذا الفعل لا يجوز، وهو أمر محرم، لأنه كذب وتزوير، حيث نهى الله- جلا وعلا- عن الكذب.

وأضاف الشيخ الشثري: على من قامت بهذا التصرف التوبة، وأن تدرس المادة التي أدى آخر الاختبار بدلًا منها، بحيث تضبطها وتفهما وتكون عندها الأهلية فيها، وإذا حصل لها هذا التأهل جاز لها الاستمرار في دراسة برنامج الماجستير.

وذكرت مواطنة في استفسار لها أنها حصلت على القبول في دراسة الماجستير، وذلك بعد أن أدى شخص آخر الامتحان بدلًا منها في إحدى المواد التي فشلت في تجاوزها، وأنها الآن تشعر بالندم، فماذا تفعل؟

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