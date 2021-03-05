السعودية اليوم / اليابان تسجل 1132 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 437201 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8148 وفاة .

// انتهى //

12:07ت م

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طوكيو 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 61 وفاة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 437201 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8148 وفاة .// انتهى //12:07ت م0042

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