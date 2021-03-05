السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 2643 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2643 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 780251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22196 وفاة.

// انتهى //

11:32ت م

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بروكسل 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 780251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22196 وفاة.// انتهى //11:32ت م0037

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