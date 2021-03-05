السعودية اليوم / الصين تسجّل 9 إصابات جديدة بكورونا



شنغهاي 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، مبينةً أن إجمالي الإصابات وصل إلى 89952، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636.

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08:36ت م

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شنغهاي 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، مبينةً أن إجمالي الإصابات وصل إلى 89952، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636.// انتهى //08:36ت م0026

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