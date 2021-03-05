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الخدمات الطبية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

الخدمات الطبية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا

لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية

متابعات الخليج 365 - واس


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انطلقت أمس المرحلة الثانية من حملة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية، من مدنيين وعسكريين في منطقتي الرياض والشرقية، بإشراف فرق طبية من الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، وذلك ضمن جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا.

افتتاح مركز لقاحات في المدينة الطبية

وتضمنت الحملة افتتاح مركزٍ خاص للقاحات في المدينة الطبية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في “صلبوخ”، مجهز بعيادات خاصة وكوادر متخصصة ومدربة، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات المركز حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.

الخدمات الطبية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا - متابعات الخليج 365

مركز لقاحات قوى الأمن في الخبر

كما دشنت الخدمات الطبية مركز لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر، حيث سيقدم خدماته لمنسوبي قطاعات الوزارة هناك من مدنيين وعسكرين وذويهم.

الخدمات الطبية تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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