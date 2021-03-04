إغلاق 12 مسجدا موقتا في 5 مناطق

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وبينت في تقريرها أمس، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة في منطقة مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير. وأشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من الجوامع، كما حثت منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسؤولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
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