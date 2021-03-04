شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من "أبشر" للمواطنين والمقيمين بشأن المواقع المشبوهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت منصة أبشر المواطنين والمقيمين، لأخذ الحذر من خطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية التي تزعم تسهيل الخدمات عليهم؛ بغرض الاستيلاء على حساباتهم، واستخدامها في عمليات مشبوهة.

وطالبت منصة أبشر، المواطنين والمقيمين، بألا يشاركوا بيانات حساب أبشر الخاص بهم مع أي شخص، وحذرتهم من التعامل مع القنوات المشبوهة التي تدعي إتاحة تنفيذ خدمات منصة أبشر حرصًا على سلامة تعاملاتهم.

وشددت منصة أبشر:" على الجميع ضرورة الاقتصار في التعامل مع الحسابات الرسمية لمنصة أبشر من خلال المنصة الإلكترونية www.ABSHER.sa، وتطبيق أبشر أفراد وأبشر أعمال على متاجر تطبيقات أبل وجوجل و هواوي، وأجهزة الخدمة الذاتية".