السعودية اليوم / محافظ القريات يزور مركز لقاحات كورونا بالقريات ويتلقى الجرعة الأولى



القريات 20 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واس

زار محافظ محافظة القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم مركز لقاحات

واطلع الجاسر خلال الزيارة على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المستفيدين، وآلية استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم، داعيًا الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق"صحتي" للحصول على اللقاح والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

17:05ت م

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القريات 20 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 04 مارس 2021 م واسزار محافظ محافظة القريات عبدالله بن صالح الجاسر اليوم مركز لقاحات كورونا بمركز صحي الرعاية الأولية بحي المزارع، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية وتلقيه الجرعة الأولى من اللقاح .واطلع الجاسر خلال الزيارة على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المستفيدين، وآلية استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم، داعيًا الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق"صحتي" للحصول على اللقاح والتقيد بالإجراءات الاحترازية.// انتهى //17:05ت م0163

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