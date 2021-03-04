شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ خليص يفتتح مركز لقاحات كورونا ويتلقى الجرعة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن محافظ خليص عبدالله بن جلوي الأبيرقي مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية في المحافظة، كما تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان في استقباله الدكتور صلاح منور السلمي المدير التنفيذي لقطاع صحي خليص، وأحمد نشاط السلمي المشرف على مركز اللقاحات في المحافظة. وقد أطلع المدير التنفيذي لقطاع خليص المحافظ على سير العمل والخدمات والتجهيزات التي يقدمها المركز للمستفيدين، مبينا أن المركز تم تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية، وبآلية تسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

كما أكد أهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق صحتي الذي سيسهم في تحصين المجتمع من فايروس كورونا.

وقد شارك في تدشين مركز اللقاحات كل من رئيس بلدية محافظة خليص المهندس عبدالله بن أحمد الغيلاني، ومدير شرطة خليص العقيد حسن الشهري، وعدد من المسؤولين.