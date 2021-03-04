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"الصحة": 4 خطوات لا غنى عنها للإقلاع عن التدخين بسهولة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة اليوم الخميس نصائح هامة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين ، وذلك على النحو التالي:

1- يجب على المدخن أن يحدد موعد إقلاعه عن التدخين وأن يترك التأجيل حتى لا يؤثر على القرار .

2- حجز موعد لعيادات الإقلاع عن التدخين لوضع خطة علاجية مناسبة .

3- توقع التحديات مثل ضعف التركيز كالصداع والدوار وهي لا تدوم أكثر من 48 ساعة .

4- إزالة كل ما يذكرك بالتدخين وممارسة وملاحظة تحسن حالتك الصحية .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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