السعودية | شاهد.. “لا أحد يتعرض لهن” كلمة من مسن تبين اشتياقه لرؤية الغزلان في البراري مجددا

المناطق- الرياض

كشف مقطع جميل وغير متكلف عكسه أحد كبار السن أثناء رؤيته للغزلان وهي تعود للبراري مجددا بعد أن ادى الصيد الجائر لانقراضها قبل عشرات السنين.

ويشاهد في المقطع تعجب المسن من رؤيتها حرة طليقة مع توجيهه رساله للجميع بعدم اعتراضها أو صيدها.

يذكر أن الجهات المعنية وعلى رأسها القوات الخاصة للأمن البيئي أقرت عقوبات قاسية لكل من يصطادها للحفاظ على التراث الطبيعي من خلال استعادة النظام البيئي للمملكة.